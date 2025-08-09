AC Milan wkrótce może rozstać się z Alexisem Saelemaekersem. Jak się okazuje, przyszłość Belga może być pisana w Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem na radarze Aston Villi - donosi "TuttoMercatoWeb".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Alexis Saelemaekers wzbudził zainteresowanie Aston Villi

AC Milan obecnie skupia się na budowie kadry na nadchodzący sezon. Dotychczas popularni Rossoneri nie szaleli na rynku. Udało im się w zasadzie dokonać jedno głośne wzmocnienie. Do drużyny trafił Samuele Ricci. Władze z San Siro aktywnie pracują na rynku i wkrótce możemy spodziewać się kolejnych ruchów mediolańczyków. Ostatnio wiele się mówiło o poważnym zainteresowaniu Rasmusem Hojlundem.

Nie od dziś wiadomo, że na wylocie z AC Milanu znajduje się Alexis Saelemaekers. Belg ostatnie dwa lata spędził nawet na wypożyczeniu. Teraz jednak w grę wchodzi definitywny transfer. I to prosto do Premier League. Jak donosi „TuttoMercatoWeb”, reprezentant Czerwonych Diabłów znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Aston Villi.

The Villans jeszcze nie rozpoczęli poważnej pracy nad sprowadzeniem Alexisa Saelemaekersa. Na stole AC Milanu nie pojawiła się oferta transferowa. Możemy jednak spodziewać się, że lada moment angielski zespół złoży oficjalną propozycję za belgijskiego skrzydłowego. Zainteresowanie bowiem jest bardzo poważne.

W minionym sezonie Alexis Saelemaekers reprezentował barwy AS Romy. 26-latek na wypożyczeniu rozegrał łącznie31 spotkań i może się pochwalić znakomitymi liczbami. Udało mu się bowiem siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.