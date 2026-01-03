Lazio szykuje hit transferowy. Spróbuje ściągnąć reprezentanta Hiszpanii

Lazio Rzym szuka wzmocnień do formacji ofensywnej. Na liście życzeń włoskiego klubu znajduje się Mikel Oyarzabal z Realu Sociedad - podaje Nicolo Schira.

Mikel Oyarzabal i Dani Olmo
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal i Dani Olmo

Mikel Oyarzabal może dołączyć do Lazio Rzym

Lazio Rzym podczas zimowego okienka transferowego planuje poważnie wzmocnić swoją formację ofensywną. Ekipa Biancocelestich zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli Serie A i wciąż liczy się w walce o awans do europejskich pucharów.

Zwiększenie rywalizacji w linii ataku dałoby Maurizio Sarriemu większe pole manewru oraz pozwoliłoby realnie myśleć o włączeniu się do ligowej czołówki i regularnym punktowaniu z najmocniejszymi rywalami.

Jak informuje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, na liście życzeń Lazio Rzym znajduje się Mikel Oyarzabal. 28-letni napastnik, który z powodzeniem może występować również na obu skrzydłach, bez wątpienia wniósłby do zespołu ze stolicy Włoch sporą jakość oraz doświadczenie. Taki transfer nie będzie jednak łatwy do zrealizowania, ponieważ hiszpański zawodnik jest bardzo przywiązany do swojej aktualnej drużyny, czyli Realu Sociedad.

51-krotny reprezentant Hiszpanii z powodzeniem występuje w barwach baskijskiej ekipy od lipca 2011 roku, gdy trafił do akademii Realu Sociedad z Eibaru. Środkowy napastnik spędził więc na Estadio Anoeta niemal całą dotychczasową karierę. Oyarzabal może pochwalić się trzema trofeami – triumfami na mistrzostwach Europy, Euro U-21 oraz w Pucharze Króla. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 25 milionów euro.