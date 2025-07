Bramkarz Chelsea jeszcze poczeka na swoją szansę. Kolejne wypożyczenie

Mike Penders został wypożyczony z Chelsea do Strasbourga. 19-letni bramkarz póki co nie miałby szans na regularne występy w zespole prowadzonym przez Enzo Mareskę.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Mike Penders

Oficjalnie: Mike Penders przeszedł do Strasbourga

Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o wysłaniu Mike’a Pendersa na wypożyczenie. 19-letni bramkarz czasowo przeprowadził się do Strasbourga, w którym będzie grał do końca sezonu 2025/2026. To naturalny kierunek dla mierzącego 200 centymetrów golkipera, ponieważ oba wymienione kluby mają jednego właściciela i w związku z tym ściśle ze sobą współpracują.

Młodzieżowy reprezentant Belgii został kupiony przez Chelsea w sierpniu 2024 roku, ale do końca poprzedniej kampanii występował na podstawie wypożyczenia w swoim dotychczasowym klubie – KRC Genk – którego jest wychowankiem. Londyńczycy zapłacili za niego 20 milionów euro, wiążąc z nim ogromne nadzieje. Na razie utalentowany bramkarz zbierze jednak doświadczenie w lidze francuskiej.

Goalkeeper Mike Penders has joined Ligue 1 club RC Strasbourg on a season-long loan. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2025

Mike Penders, którego w Belgii porównuje się do Thibaut Courtois, o miejsce między słupkami Strasbourga będzie rywalizował z Karlem-Johanem Johnssonem. Warto dodać, że nowa ekipa zdolnego golkipera zajęła wysoką 7. lokatę w ostatnim sezonie Ligue 1. To oznacza, iż drużyna Niebiesko-Białych zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji. Tak więc perspektywiczny młodzieniec być może sprawdzi się również w europejskich pucharach.