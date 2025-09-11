Miedź Legnica w czwartek ogłosiła interesujący transfer. Na pierwszoligowe boiska zawitał Lennart Czyborra. Niemiec w przeszłości był związany m.in. z Atalantą Bergamo.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Lennart Czyborra

Oficjalnie: Lennart Czyborra nowym zawodnikiem Miedzi Legnica

Miedź Legnica fatalnie rozpoczęła sezon. Na samym początku rozgrywek Betclic 1. Ligi zespół zaliczył serię czterech porażek z rzędu. Obecnie sytuacja drużyny jest dużo lepsza, ponieważ wygrali swoje trzy ostatnie mecze. Już w najbliższą niedzielę ekipa Janusza Niedźwiedzia będzie miała okazję odnieść kolejne zwycięstwo. Tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Polonią Warszawa.

W czwartkowy poranek Piotr Koźmiński zdradził, że Miedź Legnica jest blisko interesującego transferu. A chodziło o przyjście Lennarta Czyborry. Tymczasem kilka godzin później pierwszoligowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił transfer Niemca. Defensor trafił na boiska Betclic 1. Ligi na zasadzie wolnego transferu. Poprzednio był związany z Genoą.

W 2020 roku Lennart Czyborra był bohaterem niezwykle interesującego transferu. Niemiec przeniósł się Heracles Almelo do Atalanty Bergamo za prawie 5 milionów euro. La Dea wraz z przyjściem defensora wiązała olbrzymie nadzieje. Ostatecznie ten ruch okazał się kompletnym niewypałem. Kilka lat później zawodnik przeszedł do Genoi jeszcze za wyższą kwotę.

Lennart Czyborra w poprzednim sezonie był wypożyczony do WSG Tirol. 26-latek w barwach austriackiego zespołu rozegrał 21 spotkań. Niemiec nie zdołał wpisać się do protokołu z golem lub asystą.