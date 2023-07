Michał Nalepa ma zostać w PKO BP Ekstraklasie pomimo spadku Lechii Gdańsk do Fortuna 1 Ligi. Środkowy obrońca jest bardzo blisko transferu do Zagłębia Lubin - dowiedział się dziennikarz TVP Sport, Dominik Pasternak.

IMAGO / Mateusz Słodkowski / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Michał Nalepa

Powoli wyjaśnia się przyszłość Michała Nalepy, który opuści Lechię Gdańsk

Środkowy obrońca jest o krok od przeprowadzki do Zagłębia Lubin

30-latka mieli obserwować także działacze Lecha Poznań i Śląska Wrocław

Miedziowi zakontraktują Michała Nalepę

Według najnowszych informacji Dominika Pasternaka z “TVP Sport”, Michał Nalepa najprawdopodobniej pozostanie w PKO BP Ekstraklasie pomimo spadku Lechii Gdańsk do Fortuna 1 Ligi. Stoper jest bowiem bardzo blisko transferu do Zagłębia Lubin.

30-latek miał również opcję przeprowadzki do Lecha Poznań oraz Śląska Wrocław, ale ostateczny wybór miał paść właśnie na drużynę Miedziowych. Michał Nalepa przywdziewa koszulkę Biało-Zielonych od lipca 2017 roku, kiedy to trafił do Budowlanych z Ferencvarosu.

Wychowanek Wisły Kraków w 27 spotkaniach minionego sezonu strzelił 2 gole i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na około 350 tysięcy euro.