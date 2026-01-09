Helik zmieni klub wewnątrz Championship? Sprawa jest jasna

18:10, 9. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TVP Sport

Michał Helik mógł tej zimy opuścić Oxford United. Polski obrońca znalazł się na radarze Derby County. Finalnie obecny pracodawca zawodnika zablokował możliwość transferu - donosi "TVP Sport".

Michał Helik
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Helik

Michał Helik mógł wzmocnić Derby County

Michał Helik od 2020 roku występuje na angielskich boiskach. Polski obrońca zdążył sobie przez ten wyrobić odpowiednią markę. Zawodnik na początku występował w Barnsley, później wylądował w Huddersfield, a od tego sezonu jest graczem Oxford United. Kontrakt wychowanka Ruchu Chorzów z obecnym pracodawcą wygasa jednak wraz z końcem trwającej kampanii.

Tymczasem serwis „TVP Sport” przekazuje bardzo ciekawe informacje związane z Michałem Helikiem. Otóż Polak tej zimy mógł zmienić klub wewnątrz Championship. Defensor znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Derby County. Finalnie nie dojdzie do przeprowadzki 30-latka. Na transfer nie zgodził się obecnym pracodawca zawodnika.

Można zatem stwierdzić, że Oxford United wiąże przyszłość z Michałem Helikiem. Warto jednak wspomnieć, że kontrakt polskiego piłkarza wygasa 30 czerwca tego roku. Angielski klub musi zatem rozpocząć negocjacje z wychowankiem Ruchu Chorzów, jeśli faktycznie liczy na dalszą współpracę.

Michał Helik w trwającym sezonie Championship rozegrał 25 spotkań. Siedmiokrotny reprezentant Polski nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić dwoma asystami. Udało mu się je zaliczyć w rywalizacjach przeciwko Leicester City oraz Blackburn Rovers.

