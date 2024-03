Inter zagiął parol na wielki talent. To on wejdzie w buty Dumfriesa?

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Michael Kayode

Inter Mediolan latem chciałby wzmocnić prawe wahadło

Michael Kayode stał się głównym celem “Nerazzurrich”

18-latek jest jednym z największych odkryć sezonu Serie A

Michael Kayode na celowniku Interu Mediolan

Z informacji przekazanych przez “La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że Inter Mediolan będzie chciał sprowadzić latem nowego wahadłowego. A konkretnie na prawą flankę. Wszystko pod warunkiem, że Denzel Dumfries nie przedłuży umowy i pożegna się z klubem po sezonie.

Według doniesień włoskich dziennikarzy, “Nerazzurri” zaczęli poważnie interesować się Michaelem Kayode. Piłkarz Fiorentiny stał się głównym celem Interu na letnie okienko transferowe. 18-latka do przeprowadzki może przekonać podwyżka pensji. Mediolańczycy bowiem są w stanie zaoferować zawodnikowi więcej pieniędzy niż “Viola”.

Michael Kayode jest jednym z największych odkryć obecnego sezonu Serie A. 18-latek z futryną wszedł do wyjściowego składu Fiorentiny. Młody Włoch początkowo miał tylko zastąpić kontuzjowanego Dodo, ale teraz Brazylijczyk po powrocie do zdrowia może zostać przykuty do ławki rezerwowych.

