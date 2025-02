Miał pracować w Legii, a trafił do znanego niemieckiego klubu. Klos zadecydował o swojej przyszłości [NOWE INFORMACJE]

Marcel Klos był jednym z kandydatów do zastąpienia Jacka Zielińskiego w roli dyrektora sportowego Legii. Mający polskie korzenie Klos rozmawiał z Legią, ale ostatecznie trafił do znanego niemieckiego klubu.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marcel Klos

Ojciec namawiał go na Legię

Marcel Klos był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do pracy w Legii po tym jak zapadła decyzja, że ze stanowiskiem pożegna się Jacek Zieliński. Goal.pl jako pierwszy przeprowadził obszerny wideo wywiad z pochodzącym z Polski Klosem. Tekstowy zapis tego wywiadu można znaleźć TUTAJ. Z naszych informacji wynika, że działacze Legii w pewnym momencie podjęli z nim rozmowy.

Na Ł3 potwierdzają nam nieoficjalnie, że faktycznie, z Klosem rozmawiano kilka razy. Ostatecznie jednak do porozumienia nie doszło. Mimo że… Wydawało się w pewnym momencie, że dla obu stron ta perspektywa jest mocno kusząca. Fakty są jednak takie, że w najbliższym czasie Klos do Legii nie trafi. Mimo że do pracy w Legii namawiał go mieszkający w Warszawie ojciec, kibic drużyny z Ł3.

Wielkie tradycje, cztery mistrzostwa Niemiec

Od kilkunastu dni mówiono o tym, że Marcel jest poważnym kandydatem do podpisania umowy z 1. FC Kaiserslautern. I tak się stało. Dziś ten renomomowany klub potwierdził, że od 1 marca to właśnie Klos będzie jego dyrektorem sportowym. Po 22. kolejkach 2. Bundesligi Kaiserslautern zajmuje 3 miejsce z dużymi szansami na awans.

Kaiserslautern to klub z ogromnymi tradycjami. Cztery razy wygrywał mistrzostwo Niemiec, dwa razy puchar tego kraju, a raz Superpuchar. Zespół rozgrywa mecze na stadionie mogacym pomieścić 49 tysięcy widzów.