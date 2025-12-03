Miał być gwiazdą Milanu. Po roku chce uciec z klubu

Santiago Gimenez rozważa rozstanie z Milanem już w styczniu. Według La Gazzetty dello Sport napastnik i klub są gotowi wysłuchać propozycji, bo Meksykanin stracił miejsce w składzie.

Gimenez nie przekonał w Milanie i odejdzie w styczniu

Santiago Gimenez przeżywa trudny okres w Milanie. Napastnik od ponad miesiąca pozostaje poza grą z powodu kontuzji kostki. Trenuje indywidualnie i nie będzie gotowy na dwa najbliższe mecze. Jego sytuację pogarsza fakt, że w tym sezonie zdobył tylko jedną bramkę i ani razu nie trafił w Serie A.

Latem odmówił odejścia, bo chciał powalczyć o miejsce w podstawowym składzie. Początek sezonu pokazał jednak, że ta misja się nie powiodła. W zespole Allegriego cofnął się o kolejne pozycje w kolejce do gry.

Według La Gazzetty dello Sport napastnik zaczął poważnie rozważać zmianę klubu. Jego agent analizuje rynek, a rozmowy o styczniowym transferze już trwają. Zawodnik nie chce spędzić kolejnych miesięcy na ławce i szuka miejsca, w którym odbuduje formę oraz odzyska pewność siebie.

Pierwsze zainteresowanie pojawiło się w Anglii. Sunderland, Brentford i West Ham uważnie śledzą sytuację Meksykanina i rozważają ofertę. Gimenez trafił do Milanu w styczniu 2025 roku za 28,5 miliona euro plus bonusy, dlatego klub chce odzyskać znaczną część tej kwoty. Rossoneri nie zamierzają blokować jego odejścia, bo sami rozglądają się za wzmocnieniami w ataku.

Jednym z kandydatów jest Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Milan od kilku tygodni obserwuje Francuza i bierze go pod uwagę, gdyby zimowe okno otworzyło drogę do zmian. Klub chce mieć gotowy plan na wypadek sprzedaży Gimeneza.

