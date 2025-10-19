Messi wybrał klub na następny sezon. Romano zdradził, gdzie zagra

Lionel Messi ma ważny kontrakt tylko do końca grudnia. Jak poinformował Fabrizio Romano trwają rozmowy ws. przedłużenia kontraktu. Argentyńczyk zostanie w Interze Miami.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi przedłuży kontrakt z Interem Miami

Leo Messi przez prawie całą karierę był związany z europejską piłką. Najpierw stał się legendą FC Barcelony, grając w klubie od 2000 do 2021 roku. Później przez dwa lata zachwycał kibiców na boiskach Ligue 1, broniąc barw Paris Saint-Germain. Od lipca 2023 roku kontynuuje karierę w Stanach Zjednoczonych, gdzie stał się twarzą projektu w Interze Miami.

Messi w MLS zachwyca statystykami. Łącznie w 53 meczach ligowych zdobył 50 goli i zanotował 28 asyst. W nocy z sobotę na niedzielę (19 października) Argentyńczyk wraz z drużyną zakończyli sezon zasadniczy, wygrywając z Nashville SC (5:2). Jednocześnie wyjaśniła się także przyszłość 38-latka. Nowe informacje przekazał Fabrizio Romano, zdradzając, gdzie mistrz świata zagra w 2026 roku.

Według dziennikarza rozmowy ws. nowego kontraktu z Interem Miami są na zaawansowanym etapie. Messi ma ustalić jeszcze najważniejsze szczegóły, po czym podpisze nową umowę. Jego uwaga jest w pełni skupiona na aktualnym projekcie.

Łącznie podczas pobytu w klubie z Florydy argentyński piłkarz zdobył 71 goli i zaliczył 37 asyst w 82 meczach. Na swoim koncie ma triumf w rundzie zasadniczej MLS w poprzednim sezonie. Łupem Interu Miami padło również zwycięstwo w Leagues Cup.

W 1. rundzie play-off Inter Miami zmierzy się w dwumeczu z Nashville SC. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z lepszym z pary Cincinnati – Columbus Crew. Pierwsze mecze 1/8 finału zostaną rozegrane 24 października, a rewanż tydzień później.