Man United rusza po zdolnego bramkarza. Byłby zmiennikiem Lammensa

13:33, 14. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Sun

Melker Ellborg uchodzi za wielki talent w Szwecji. 22-letni bramkarz przykuł uwagę Manchesteru United - czytamy w brytyjskiej gazecie The Sun.

Melker Ellborg
Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Melker Ellborg

Melker Ellborg przykuł uwagę Manchesteru United

Manchester United aktywnie rozgląda się za nowym bramkarzem, który miałby pełnić rolę zmiennika Senne’a Lammensa – obecnego „numeru jeden” w drużynie Rubena Amorima. Po zakończeniu sezonu z angielskim klubem najpewniej pożegnają się Altay Bayindir oraz Tom Heaton, natomiast Andre Onana może zostać wykupiony przez Trabzonspor, do którego jest wypożyczony. Sytuacja ta sprawia, że Czerwone Diabły potrzebują solidnego i perspektywicznego golkipera.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, na celowniku Manchesteru United znalazł się Melker Ellborg. To 22-letni szwedzki bramkarz uchodzący za jeden z największych talentów w swoim kraju. Mierzący 191 centymetrów zawodnik imponuje formą w barwach Malmo FF, a jego regularne oraz pewne występy zwróciły uwagę skautów klubu z Old Trafford. Man United obserwuje go od kilku miesięcy, analizując możliwość przyszłego transferu.

Melker Ellborg jest wychowankiem macierzystego zespołu – IFK Berga – z którego w 2019 roku przeniósł się do akademii aktualnego klubu. W kolejnych latach zbierał doświadczenie na wypożyczeniach do IFK Malmo, Ariana FC oraz Trelleborgs FF. W pierwszej drużynie Malmo FF rozegrał dotychczas 14 spotkań, wpuścił 7 goli i zanotował 7 czystych kont. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro, choć Manchester United musiałby zapłacić znacznie więcej. Kontrakt zdolnego golkipera obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku.

