FC Barcelona latem rozważy sprzedaż piłkarza

Reprezentant Polski nie dogaduje się w szatni z niektórymi piłkarzami

Robert Lewandowski znalazł się na liście transferowej

Robert Lewandowski w ostatnim czasie wrócił do regularnego zdobywania bramek w barwach FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski strzelił 3 bramki w ostatnich pięciu meczach. Mimo to ogólna forma jego zespołu wciąż pozostawia wiele do życzenia. W mediach zaczęły pojawiać się spekulację, że latem Dumę Katalonii czeka rewolucja kadrowa.

Jedną z ofiar ma być 35-letni napastnik. W ostatnim programie El Chiringuito dwóch dziennikarzy Jose Alvarez oraz Jota Jordi przekazali sensacyjne doniesienia ws. przyszłości Polaka w stolicy Katalonii. Ich zdaniem FC Barcelona umieściła Lewandowskiego na liście transferowej. Powodem tej decyzji ma być fakt, że w szatni zespołu znajdują się gracze, którzy nie dogadują się z Lewym.

Poza Lewandowskim na liście piłkarzy, którzy mogą odejść dyrektor sportowy Barcelony umieścił również takich zawodników jak Ansu Fati oraz Ronald Araujo. Niepewna jest również przyszłość Frenkiego De Jonga. Holender już zeszłego lata był blisko opuszczenia klubu.

Robert Lewandowski ma kontrakt z Barceloną ważny do czerwca 2026 roku. W tym sezonie rozegrał 32 mecze, w których strzelił 15 bramek i zaliczył 6 asyst.