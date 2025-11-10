Media: Mioduski nie chce go w Legii. Znany trener bez szans na angaż?

Legia Warszawa prowadzi poszukiwania nowego trenera. Tymczasowo zespół prowadzi Inaki Astiz, ale ten pomysł ewidentnie się nie sprawdza. Łączony z Legią jest Aleksandar Vuković, choć Cezary Kucharski twierdzi, że Dariusz Mioduski nie chce go zatrudnić.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Vuković bez szans na angaż w Legii?

Legia Warszawa prowadzi poszukiwania nowego trenera. Po rozstaniu z Edwardem Iordanescu drużynę tymczasowo prowadzi Inaki Astiz, który nie wygrał ani jednego z trzech spotkań. Ponoć w stolicy pomysł postawienia właśnie na niego cieszy się dużym uznaniem, ale kibice mocno się temu sprzeciwiają i oczekują doświadczonego fachowca. Trwa proces rozpatrywania kandydatów, a media łączą Legię z kolejnymi nazwiskami – zarówno krajowymi, jak i zagrancznymi.

Jednym z poważniejszych kandydatów jest Aleksandar Vuković, który po latach spędzonych w Piaście Gliwice pozostaje na trenerskim bezrobociu. Miał już wiele epizodów w Legii, a nawet zdobył z nią mistrzostwo Polski. Mimo tego, nie ma szczególnego poparcia wśród władz, a zwłaszcza w osobie Dariusza Mioduskiego, o czym poinformował Cezary Kucharski.

„Jeśli Legia nie zadzwoniła jeszcze do A.Vukovica to może oznaczać kolejnego Iordanescu,Hasiego,Jozaka czy Sa Pinto i stracony sezon. Wczoraj usłyszałem od dziennikarza dobrze poinformowanego w sprawach Legii, że D.Mioduski ma jakieś nieokreślone uprzedzenie do Vuko – co dla mnie jest rekomendacją dla AV”

Vuković już latem był przymierzany do Legii. Poważnie tę opcję rozważał Michał Żewłakow, natomiast ostatecznie stanęło na zatrudnieniu Iordanescu.