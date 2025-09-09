Mbappe zaoferował Realowi hitowy transfer. Perez dał zielone światło!

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe poprosił Real o sprowadzenie gwiazdy

Kylian Mbappe od momentu przyjścia na Santiago Bernabeu odgrywa ważną rolę nie tylko na boisku, ale jak się okazuje także poza nim. Francuz może mieć wpływ na kadrę Realu Madryt. Gwiazdor Królewskich poprosił o sprowadzenie Ibrahimy Konate. Stoper Liverpoolu ostatnio nawet żartobliwie stwierdził, że Mbappe dzwoni do niego co dwie godziny.

26-latek od dawna znajduje się na radarze Los Blancos. Mógłby on wzmocnić defensywę zespołu Xabiego Alonso dzięki swojej sile fizycznej, szybkości i doświadczeniu. Kontrakt francuskiego obrońcy obowiązuje do czerwca 2026 roku, więc mógłby przenieść się do stolicy Hiszpanii za darmo. Jednak The Reds wciąż będą starali się o przedłużenie umowy ze swoją gwiazdą.

W przyszłym roku Real planuje przeprowadzić zmiany na tej pozycji. Antonio Rudiger i David Alaba prawdopodobnie pożegnają się z klubem po wygaśnięciu ich kontraktów, a Królewscy rozglądają się za ich następcą. Konate wydaje się być idealnym kandydatem.

Jednocześnie Mbappe myśli także o innych wzmocnieniach, np. o pozycji prawego skrzydłowego. Gwiazdor naciskał na transfer innego kolegi z reprezentacji, czyli Michaela Olise, ale Florentino Perez uznał, że taki ruch nie jest obecnie potrzebny.

Ibrahima Konate to jeden z kluczowych zawodników drużyny Arne Slota. W poprzednim sezonie rozegrał on 42 spotkania, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro.

