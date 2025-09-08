Mbappe poprosił Real o wielki transfer. Perez zdecydował

Kylian Mbappe poprosił Real Madryt o wielki transfer. Jak poinformował serwis Defensa Central, Florentino Perez już podjął decyzję w tej sprawie.

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe naciskał na transfer Michaela Olise. Perez tego nie poparł

Kylian Mbappe to absolutny lider Realu Madryt oraz fundamentalna postać drużyny Xabiego Alonso. W ciągu zaledwie roku Francuz zyskał również bardzo ważną rolę w szatni i rzekomo zgłosił się do klubu z gorącą prośbą. Mianowicie chodzi o transfer Michaela Olise, który błyszczy w barwach Bayernu Monachium. Nazwisko skrzydłowego wylądowało na biurku Juniego Calafata, a więc głównego skauta Los Blancos.

Gwiazdor Realu Madryt jest pod wrażeniem gry piłkarza Bawarczyków. Podczas zgrupowania reprezentacji Francji miało dojść do krótkiej rozmowy między zawodnikami. Kylian Mbappe ponoć namawiał Michaela Olise na transfer, ale na ten moment nie jest to możliwe.

Florentino Perez nie traktuje priorytetowo pozyskania nowego skrzydłowego. Ta formacja jest w drużynie mocno obsadzona i sprowadzenie jeszcze jednego piłkarza mogłoby być problematyczne. Pomysł mógłby trafić do realizacji tylko pod warunkiem odejścia jednego z obecnych gwiazdorów.

Niemniej jednak temat może wrócić w najbliższych miesiącach. Ma to związek z możliwym transferem Rodrygo, który dostał jeszcze trochę czasu na przekonanie władz oraz trenera. Jeśli Brazylijczyk nie sprosta oczekiwaniom, to może odejść i to zmusi Królewskich do poszukania następcy.