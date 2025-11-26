Mbappe zaapelował do Pereza! Real Madryt musi go sprzedać

Kylian Mbappe ma dość jednego z zawodników. Stracił do niego cierpliwość i uważa go za obciążenie. El Nacional twierdzi, że poprosił Real Madryt, aby w najbliższym czasie Rodrygo został sprzedany.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Rodrygo musi zostać sprzedany! O to Mbappe poprosił Real

Real Madryt, choć na boisku prezentuje się przyzwoicie, tak inaczej wygląda sytuacji w szatni. W klubie nastąpił rozłam, a przyczyną jest postać Xabiego Alonso, czyli obecnego trenera. Część zawodników go popiera, a inni są negatywnie nastawieni do jego decyzji. W grupie piłkarzy, którzy mają nie po drodze z Hiszpanem jest m.in. Rodrygo, który został odsunięty na boczny tor.

Na dodatek Rodrygo nie ma najlepszych relacji z Kylianem Mbappe. Z informacji El Nacional wynika, że Francuz ma dość zachowania kolegi z zespołu. Przeszkadza mu m.in. jego nastawienie i brak formy, ponieważ od 29 meczów nie zdobył ani jednego gola. Zdaniem gwiazdy Los Blancos reprezentant Brazylii nie przykłada się również należycie do gry w obronie oraz pressingu.

Źródło przekonuje, że Mbappe zaapelował do Pereza, prosząc o to, żeby Real Madryt sprzedał Rodrygo. Jego zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie w aktualnej sytuacji, które przyniesie korzyść obu stronom. Warto dodać, że już w poprzednie lato 24-latek był blisko opuszczenia wicemistrza Hiszpanii. Interesowały się nim przede wszystkim kluby z Premier League. Niewykluczone, że w styczniu ponownie pojawią się oferty za skrzydłowego.

Rodrygo gra w Realu od lipca 2019 roku, gdy trafił do Hiszpanii z Santosu za 45 milionów euro. Łącznie wystąpił w 284 meczach, w których zdobył 68 goli i zanotował 53 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.