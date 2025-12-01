Mbappe poprosił o wielki transfer. Real podjął niespodziewaną decyzję

David Torres Alcázar / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe poprosił o sprowadzenie Konate. Real wycofał się z transferu

Kylian Mbappe zasugerował Realowi Madryt, aby wzmocnił defensywę poprzez sprowadzenie Ibrahimy Konate. Francuz liczył, że działacze ruszą po obrońcę, z którym ma dobry kontakt w reprezentacji. Jednak decyzja Florentino Pereza okazała się dla niego rozczarowująca.

Real Madryt uznał, że nie zrealizuje prośby Mbappe i definitywnie odpuścił transfer Konate. Napastnik od miesięcy namawiał kolegę z reprezentacji, aby rozważył przenosiny na Bernabeu. Natomiast sytuacja skomplikowała się, gdy Liverpool zaczął przygotowywać dla obrońcy nową ofertę kontraktu.

Konate nie naciska na odejście, więc jego przenosiny do Hiszpanii stały się znacznie mniej prawdopodobne. Władze Realu od razu zaczęły szukać innych rozwiązań. Na liście pojawił się Dayot Upamecano, który latem 2026 roku może być dostępny bez kwoty odstępnego. Drugą opcją jest Jacobo Ramon, czyli młody stoper Realu wypożyczony do Como. Klub uważa, że obie opcje mogą wlaściwie wpisać się w plan przebudowy defensywy.

Mbappe liczył na gotowego lidera bloku defensywnego, ale Real nie zamierza forsować trudnych operacji. Klub chce zachować elastyczność i nie wyklucza, że na dużą decyzję przyjdzie czas dopiero latem. Być może w sprawie Konate jeszcze się coś zmieni.

Czytaj także: Mbappe dogonił liderów, Lewandowski daleko. Klasyfikacja Złotego Buta