Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe polecił transfer. Real Madryt ma go zrealizować

Kylian Mbappe trafił do Realu Madryt jako absolutna gwiazda, która poprowadzi zespół do kolejnych wielkich sukcesów. Jednak pierwszy sezon Francuza nie przebiegł zgodnie z oczekiwaniami, bo zakończył się tylko wygraną w Superpucharze Europy. W związku z tym Florentino Perez zdecydował się na kilka zmian kadrowych, aby dać drużynie odpowiedni impuls.

Jak się okazuje, prezes Realu Madryt słucha również życzeń piłkarzy. Oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić, ale Kylian Mbappe na pewno tak i to pomimo krótkiej obecności w klubie. Serwis E-Noticies poinformował, że Florentino Perez przychylił się do prośby Francuza, która dotyczyła sprowadzenia do klubu Williama Saliby z Arsenalu.

Real Madryt zaplanował pozyskanie gwiazdy Arsenalu na 2026 rok. Królewscy chcą poczekać aż cena za obrońcę spadnie, a to najpewniej nastąpi właśnie w przyszłym letnim oknie transferowym. Wynika to z długości kontraktu Saliby, który ma umowę z Kanonierami do 30 czerwca 2027.

Plotki transferowe o przenosinach Williama Saliby do Realu pojawiły się już kilka miesięcy temu. Ponoć sam zawodnik byłby chętny na taki ruch, co wynika z jego sympatii do Los Blancos.