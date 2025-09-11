DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Konate dał zielone światło Realowi. Na transfer namawiał go Mbappe

Real Madryt coraz poważniej myśli o sprowadzeniu Ibrahimy Konate. Jak poinformował The Athletic, w klubie są przekonani, że obrońca Liverpoolu chce dołączyć do drużyny Los Blancos. W całej sprawie swoje palce ma maczać Kylian Mbappe, który od miesięcy namawia kolegę z reprezentacji do przeprowadzki do Hiszpanii.

Konate ma kontrakt z Liverpoolem ważny do czerwca 2026 roku. Jeśli nie przedłuży umowy, latem przyszłego roku będzie mógł odejść za darmo. Dla Realu to ogromna szansa, bo Francuz od dawna figuruje na liście życzeń działaczy. 26-latek imponuje siłą fizyczną, szybkością i doświadczeniem, a Xabi Alonso widzi w nim doskonałe wzmocnienie defensywy.

Sam zawodnik w żartach przyznał ostatnio, że Mbappe dzwoni do niego co dwie godziny, namawiając go na transfer. Nie da się ukryć, że kapitan reprezentacji Francji ma coraz większy wpływ na to, jak wygląda kadra Realu. Klub traktuje go nie tylko jako lidera drużyny, ale też jako osobę, która może pomóc w przekonywaniu innych gwiazd do gry na Santiago Bernabeu.

Liverpool wciąż próbuje zatrzymać swojego stopera i złożył mu kilka propozycji nowego kontraktu, ale negocjacje stoją w miejscu. Anglicy mają nawet plan awaryjny na wypadek odejścia – szykują się na sprowadzenie Marca Guehiego z Crystal Palace. Jeśli Konate nie podpisze nowej umowy, jego odejście z Anfield wydaje się tylko kwestią czasu.