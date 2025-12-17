Man United interesuje się reprezentantem Urugwaju. To gwiazda ligi

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Maxi Araujo

Maxi Araujo na radarze Manchesteru United

Manchester United planuje poważnie wzmocnić skład w najbliższych okienkach transferowych. Ekipa Czerwonych Diabłów chce wrócić na sam szczyt angielskiej i europejskiej piłki, a do tego potrzebuje znacznie większej jakości w kadrze. Szkoleniowiec drużyny Red Devils – Ruben Amorim – liczy na sprowadzenie kilku zawodników pasujących do jego wizji gry, w tym klasowego lewego obrońcy, który zwiększy rywalizację oraz podniesie poziom zespołu z Old Trafford.

Jak poinformował w środowy poranek brytyjski serwis „TEAMtalk”, na celowniku Manchesteru United znalazł się Maxi Araujo. 25-letni Urugwajczyk robi furorę w Sportingu Lizbona, będąc jedną z gwiazd ligi portugalskiej.

Dynamiczny boczny defensor zaimponował skautom angielskiego giganta, który nie wyklucza złożenia za niego oferty w niedalekiej przyszłości. W przypadku tego transferu trzeba jednak liczyć się z wydatkiem przekraczającym 30 milionów euro.

Araujo z powodzeniem występuje w barwach ekipy Lwów od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za blisko 14 milionów euro z meksykańskiej Toluki. Wcześniej przywdziewał koszulki takich klubów jak Puebla FC oraz Montevideo Wanderers, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. 26-krotny reprezentant Urugwaju w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z lizbońskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.