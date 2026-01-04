Atletico interesuje się francuskim pomocnikiem. To znany piłkarz

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Matteo Guendouzi zwrócił uwagę Atletico Madryt

Atletico Madryt nie wyklucza wzmocnienia linii środkowej podczas zimowego okienka transferowego. Trener ekipy Los Colchoneros – Diego Simeone – od dłuższego czasu sygnalizuje potrzebę zwiększenia rywalizacji w pomocy. Argentyński szkoleniowiec liczy na sprowadzenie zawodnika, który wniesie jakość, dynamikę oraz większą intensywność do gry stołecznego zespołu. Władze klubu z Estadio Metropolitano analizują różne opcje dostępne na rynku.

Jak informuje Ekrem Konur, jednym z piłkarzy znajdujących się na radarze Atletico Madryt jest Matteo Guendouzi, obecnie występujący w Lazio Rzym. Simeone bardzo ceni 26-letniego Francuza i chętnie widziałby go w swojej drużynie.

Transfer nie będzie jednak łatwy, ponieważ o pomocnika zabiega również Fenerbahce Stambuł. Turecki klub miał już zaoferować za niego 25 milionów euro plus bonusy, co oznacza, że Atletico musiałoby przygotować podobną propozycję.

Matteo Guendouzi z powodzeniem gra w barwach Lazio od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się do Rzymu z Olympique’u Marsylia. Początkowo był wypożyczony, a rok później został wykupiony za 13 milionów euro. Wcześniej reprezentował Arsenal oraz Herthę Berlin. W trwającej kampanii czternastokrotny reprezentant Francji rozegrał 15 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę.