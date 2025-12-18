Manchester City na łowach we Francji. Zdolny napastnik pod lupą

Manchester City może niedługo pozyskać nowego napastnika. Obywatele są bowiem faworytem w wyścigu o podpis Mathysa Detourbeta - donosi strona Foot Mercato.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Mathys Detourbet coraz bliżej Manchesteru City

Manchester City od lat uważnie obserwuje utalentowanych zawodników z całego świata, a ostatnio skauci angielskiego klubu skierowali swój wzrok na piłkarza występującego w Ligue 2. Na celownik dziesięciokrotnych mistrzów Premier League trafił bowiem napastnik ESTAC Troyes – Mathys Detourbet. 18-letni Francuz uchodzi za niezwykle zdolnego zawodnika, którego szybki rozwój i technika przyciągają uwagę czołowych europejskich zespołów.

Jak donosi serwis „Foot Mercato”, Manchester City jest zdecydowanym faworytem w walce o zakontraktowanie Detourbeta. Po pierwsze, obie drużyny – City i Troyes – należą do tej samej grupy właścicielskiej, co ułatwia potencjalne negocjacje. Po drugie, sam zawodnik odwiedził już obiekty klubu z Wysp Brytyjskich, co może sugerować pozytywny kierunek rozmów.

Mimo zainteresowania jego osobą ze strony Romy, transfer młodzieńca do ekipy The Citizens wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobną opcją. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do potencjalnej przeprowadzki.

Mathys Detourbet jest wychowankiem ESTAC Troyes i do pierwszego zespołu awansował na początku 2025 roku. W trwającej kampanii rozegrał 19 meczów, zdobył dwie bramki oraz zaliczył dwie asysty. Dzięki jego wsparciu Troyes prowadzi w tabeli Ligue 2 i jest coraz bliżej powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kontrakt młodego snajpera obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a wartość rynkowa zawodnika wynosi 5-10 milionów euro.