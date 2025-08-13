Mateusz Klich ponownie w Ekstraklasie. Wielki powrót

Mateusz Klich zgodnie z przewidywaniami wrócił do Cracovii, w której grał już w latach 2003-2011. Ostatnim klubem 41-krotnego reprezentanta Polski była Atlanta United.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Klich

Oficjalnie: Mateusz Klich wrócił do Cracovii

Cracovia poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Mateusza Klicha. Doświadczony pomocnik, który wraca do krakowskiej ekipy po 14 latach, podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. Transakcja stała się możliwa dzięki temu, że 35-latek odszedł z Atlanty United, co pozwoliło Cracovii ściągnąć go bez kwoty odstępnego. Powrót 41-krotnego reprezentanta Polski do Krakowa to jeden z najgłośniejszych ruchów w obecnym letnim oknie transferowym w PKO BP Ekstraklasie.

Mateusz Klich zostanie zaprezentowany kibicom podczas najbliższego meczu Cracovii z Widzewem Łódź w ramach 5. kolejki (piątek, 15 sierpnia, godz. 20:30). 35-letni zawodnik jest już siódmym nabytkiem krakowskiego zespołu w trwającym okienku. Wcześniej drużynę prowadzoną przez Lukę Elsnera zasilili również Filip Stojilković, Kahveh Zahiroleslam, Dominik Piła, Dijon Kameri, Konrad Cymerys oraz Mateusz Praszelik. Sprowadzenie Mateusza Klicha to nie tylko duże wzmocnienie czysto sportowe, ale także ogromna wartość marketingowa dla zespołu Pasów.

Mateusz Klich jest wychowankiem Cracovii, w której występował już w latach 2003–2011, by następnie przenieść się do niemieckiego VfL Wolfsburg. Podczas swojej bogatej kariery grał również w holenderskim PEC Zwolle, niemieckich 1. FC Kaiserslautern i VfL Bochum, a także w angielskim Leeds United, z którym awansował do Premier League. Ostatnie lata spędził w Major League Soccer, gdzie reprezentował barwy DC United oraz Atlanty United. Teraz wraca do klubu, w którym niegdyś stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu.