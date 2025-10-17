Man United ściągnie piłkarza z Arabii Saudyjskiej? To skuteczny napastnik

Mateo Retegui, który na co dzień gra w saudyjskim zespole Al-Qadsiah, wzbudził zainteresowanie Manchesteru United - podaje serwis Telegrafi. Były napastnik Atalanty Bergamo w sezonie 2024/2025 zdobył 25 bramek i został królem strzelców Serie A.

Ruben Amorim
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mateo Retegui łączony z Manchesterem United

Manchester United wciąż nie spełnia oczekiwań kibiców, mimo że podczas ostatniego letniego okienka transferowego dokonał kilku poważnych wzmocnień swojego składu. Wyniki prowadzonej przez Rubena Amorima drużyny z Old Trafford pozostają jednak dalekie od oczekiwanych, co sprawia, że władze angielskiego klubu rozważają kolejne ruchy kadrowe. Niewykluczone, iż już wkrótce Czerwone Diabły ponownie ruszą na rynek transferowy, a co ciekawe – ich celem może być piłkarz występujący w Arabii Saudyjskiej.

Jak poinformował portal „Telegrafi”, Manchester United jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Mateo Reteguiego, który na co dzień przywdziewa koszulkę saudyjskiej ekipy, Al-Qadsiah. 26-letni środkowy napastnik może więc wkrótce zaliczyć wielki powrót do europejskiego futbolu. Skuteczny snajper, który przeniósł się na Bliski Wschód głównie z uwagi na bardzo atrakcyjne warunki finansowe, nie ukrywa, że w przyszłości chciałby ponownie spróbować sił w jednej z topowych lig, do których zalicza się Premier League.

Czas pokaże, kiedy do tego dojdzie – wydaje się jednak, że nie wcześniej niż po zakończeniu sezonu 2025/2026. Urodzony w Argentynie reprezentant Włoch dołączył do Al-Qadsiah w lipcu 2025 roku za kwotę blisko 70 milionów euro z Atalanty Bergamo. Zatem Manchester United musiałby przygotować podobną sumę, aby sprowadzić filigranowego atakującego do Anglii. Warto dodać, iż Mario Retegui w kampanii 2024/2025 zdobył 25 bramek, dzięki czemu został królem strzelców Serie A, co tylko potwierdza ogromny potencjał napastnika.

