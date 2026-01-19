Kovacić rozstanie z Manchesterem City? To byłyby zaskakujące przenosiny

11:02, 19. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  O Dia

Mateo Kovacić znalazł się na celowniku West Hamu United. Chorwacki pomocnik jest typowany na następcę Lucasa Paquety w zespole Młotów - informuje gazeta O Dia.

Mateo Kovacić
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovacić

West Ham United zainteresowany Mateo Kovaciciem

Mateo Kovacić nie jest obecnie podstawowym piłkarzem Manchesteru City, choć spory wpływ mają na to częste problemy zdrowotne 31-letniego pomocnika. Etatowy reprezentant Chorwacji może być skłonny opuścić ekipę The Citizens w poszukiwaniu regularnej gry. Jego celem jest bowiem wyjazd na tegoroczny mundial, a żeby utrzymać wysoką formę, musi systematycznie pojawiać się na boisku i zbierać minuty w wymagających meczach Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Josep Guardiola
Manchester City reaguje. Ważny ruch w kluczowym momencie
Arne Slot
Marc Guehi nie dla Liverpoolu. Inne gwiazdy jako opcje awaryjne
Pep Guardiola
Guardiola postawi na swoim. Man City finalizuje hitowy transfer

Jak podaje brazylijski dziennik „O Dia”, chrapkę na zakontraktowanie Kovacicia ma ligowy rywal Manchesteru City – West Ham United. Zespół Młotów znajduje się w strefie spadkowej, a ponadto wiele wskazuje na to, że straci Lucasa Paquetę, który naciska na przeprowadzkę do Flamengo. Chorwacki pomocnik miałby zastąpić byłego piłkarza Olympique’u Lyon na Stadionie Olimpijskim i wnieść do drużyny The Hammers doświadczenie oraz spokój w środku pola.

Mateo Kovacić przeniósł się do ekipy Obywateli latem 2023 roku z Chelsea i już w debiutanckim sezonie sięgnął po mistrzostwo Anglii. 111-krotny reprezentant Chorwacji wcześniej przywdziewał koszulki Realu Madryt, Interu Mediolan oraz Dinama Zagrzeb. Na koncie ma cztery triumfy w Lidze Mistrzów, a z drużyną narodową zdobył srebrny i brązowy medal mistrzostw świata. Warto dodać, że 31-letni playmaker jest kuszony także przez bardzo bogate kluby z Arabii Saudyjskiej.