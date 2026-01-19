Kovacić rozstanie z Manchesterem City? To byłyby zaskakujące przenosiny

Mateo Kovacić znalazł się na celowniku West Hamu United. Chorwacki pomocnik jest typowany na następcę Lucasa Paquety w zespole Młotów - informuje gazeta O Dia.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovacić

West Ham United zainteresowany Mateo Kovaciciem

Mateo Kovacić nie jest obecnie podstawowym piłkarzem Manchesteru City, choć spory wpływ mają na to częste problemy zdrowotne 31-letniego pomocnika. Etatowy reprezentant Chorwacji może być skłonny opuścić ekipę The Citizens w poszukiwaniu regularnej gry. Jego celem jest bowiem wyjazd na tegoroczny mundial, a żeby utrzymać wysoką formę, musi systematycznie pojawiać się na boisku i zbierać minuty w wymagających meczach Premier League.

Jak podaje brazylijski dziennik „O Dia”, chrapkę na zakontraktowanie Kovacicia ma ligowy rywal Manchesteru City – West Ham United. Zespół Młotów znajduje się w strefie spadkowej, a ponadto wiele wskazuje na to, że straci Lucasa Paquetę, który naciska na przeprowadzkę do Flamengo. Chorwacki pomocnik miałby zastąpić byłego piłkarza Olympique’u Lyon na Stadionie Olimpijskim i wnieść do drużyny The Hammers doświadczenie oraz spokój w środku pola.

Mateo Kovacić przeniósł się do ekipy Obywateli latem 2023 roku z Chelsea i już w debiutanckim sezonie sięgnął po mistrzostwo Anglii. 111-krotny reprezentant Chorwacji wcześniej przywdziewał koszulki Realu Madryt, Interu Mediolan oraz Dinama Zagrzeb. Na koncie ma cztery triumfy w Lidze Mistrzów, a z drużyną narodową zdobył srebrny i brązowy medal mistrzostw świata. Warto dodać, że 31-letni playmaker jest kuszony także przez bardzo bogate kluby z Arabii Saudyjskiej.