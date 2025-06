Mason Mount może opuścić Man United. Trwają rozmowy z klubem Premier League

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mount Mount

Aston Villa przyspiesza rozmowy w sprawie Masona Mounta

Mason Mount, który jeszcze kilka lat temu uchodził za jednego z najzdolniejszych pomocników w Anglii, nie spełnił pokładanych w nim nadziei po transferze z Chelsea do Manchesteru United w 2023 roku. Jego pierwszy sezon na Old Trafford okazał się rozczarowujący, głównie z powodu serii kontuzji i braku regularnej gry. W minionej kampanii Anglik również zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez co wystąpił jedynie w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Mimo to Mount wciąż budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Według informacji „Football Insider”, jego sytuację uważnie śledzi Aston Villa, która po udanym sezonie i wywalczeniu prawa gry w Lidze Europy, szuka doświadczonych zawodników. Klub z Birmingham wierzy, że pod wodzą Unaia Emery’ego Mount byłby w stanie odbudować formę i nawiązać do poziomu, jaki prezentował w barwach The Blues, m.in. podczas triumfu w Lidze Mistrzów w 2021 roku.

Na ten moment nie wiadomo, czy Manchester United będzie skłonny sprzedać pomocnika. Jednak przy planowanej przebudowie kadry i poszukiwaniu wzmocnień przez Rubena Amorima, taki scenariusz wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Serwis Transfermarkt.de aktualnie wycenia pomocnika na blisko 30 mln euro. Kontrakt Mounta w czerwonej części Manchesteru wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.