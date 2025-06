Martin Zubimendi wybrał klub. Gigant wyłoży 70 mln euro

Martin Zubimendi zasili szeregi Arsenalu od 1 lipca - donosi "AS". Klub z północnego Londynu ma zapłacić za pomocnika Realu Sociedad 70 milionów euro.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Arsenal sprowadzi Martina Zubimendiego

Real Sociedad przygotowuje się na rozstanie z Martinem Zubimendim w letnim oknie transferowym. 26-letni Hiszpan od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych defensywnych pomocników w La Liga. W barwach baskijskiego klubu rozegrał 236 meczów, zdobył 10 bramek i dołożył dziewięć asyst. Jego regularność w środku pola i odpowiedzialność w rozegraniu piłki sprawiły, że na stałe zadomowił się także w reprezentacji Hiszpanii, w której wystąpił już 19 razy.

Zubimendi był od dawna obserwowany przez Arsenal i uchodził za jednego z głównych celów transferowych Mikela Artety. Na ostatniej prostej pojawiło się jednak zainteresowanie ze strony Realu Madryt. Wszystko wskazuje na to, że oferta z Premier League przekonała zawodnika do transferu. Sam Zubimendi naciskał na działaczy, by umożliwili mu odejście z Estadio Anoeta.

Arsenal zgodził się zapłacić 70 milionów euro w trzech ratach, mimo że klauzula wykupu Zubimendiego wynosiła 60 mln euro. Umowa zostanie oficjalnie sfinalizowana 1 lipca. Defensywny pomocnik przez całą karierę był związany z klubem z San Sebastian i teraz spróbuje sił w nowym otoczeniu. W ubiegłym roku zdobył z La Roja mistrzostwo Europy, a z Realem Sociedad wywalczył tylko Puchar Hiszpanii w sezonie 2019/2020.