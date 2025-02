fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Arsenal chce Zubimendiego. Real włączy się do walki?

Martin Zubimendi przed sezonem mógł dołączyć do któregoś z europejskich gigantów. Długo walczyła o niego Barcelona, która nie była w stanie sprostać finansowym oczekiwaniom. Pod koniec letniego okienka pojawiła się za to szansa na transfer do Liverpoolu. Strony były już dogadane, lecz na finiszu Hiszpan postanowił odmówić i kontynuować karierę w Realu Sociedad. Dość szybko zrozumiał, że popełnił błąd, gdyż jego zespół nie jest w stanie walczyć o najwyższe cele na krajowym podwórku. Wydaje się, że niebawem faktycznie dojdzie do zmiany klubu, gdyż pomocnik w dalszym ciągu generuje na rynku wielkie zainteresowanie.

Zimą transferem Hiszpana zainteresował się Arsenal, który zobligował się do aktywowania latem klauzuli wykupu, która wynosi 60 milionów euro. Real Sociedad nie jest skłonny do sprzedaży swojego czołowego piłkarza za mniejszą kwotę. Co ciekawe, Kanonierzy mogą zapłacić większe pieniądze, byle tylko ustalić korzystniejsze warunki dotyczące terminów spłat. Zubimendi miałby wylądować na Emirates Stadium w trakcie letniego okienka.

Nie jest jednak przesądzone, że do tego ruchu dojdzie. Zubimendi nie dogadał się bowiem jeszcze z Arsenalem w kwestii kontraktu. Niepewnej sytuacji przygląda się Real Madryt, który może przejąć hitowy transfer angielskiego giganta. Królewscy rozpatrują pomocnika Realu Sociedad w kategoriach potrzebnego wzmocnienia drugiej linii. Z rywalizacji na pewno wyłączyła się Barcelona, która zdecydowała się zaufać swoim obecnym piłkarzom.