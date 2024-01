IMAGO / Ainhoa Rodriguez Na zdjęciu: Martin Braithwaite

Martin Braithwaite w aktualnym sezonie La Liga 2 strzelił 11 bramek

Świetna dyspozycja Duńczyka przykuwa uwagę na rynku transferowym

W kontrakcie napastnika z Espanyolem Barcelona znajdują się ciekawe zapisy

Martin Braithwaite najlepszym strzelcem La Ligi 2

Martin Braithwaite pozostał w szeregach Espanyolu Barcelona pomimo spadku tej drużyny do drugiej ligi. 69-krotny reprezentant Danii, który wzbudza zainteresowanie, to zdecydowanie najlepszy piłkarz Papużek. Ekipa Pericos zajmuje 3. miejsce w tabeli La Ligi 2.

32-letni napastnik w obecnej kampanii zdobył aż 11 goli, co plasuje go na czele klasyfikacji strzelców całych rozgrywek. Jak podaje Fabrizio Romano, w zimowym okienku transferowym Martina Braithwaite’a można sprowadzić za 7 milionów euro, bowiem tyle wynosi jego klauzula odstępnego.

W czerwcu wejdzie jednak w życie inny zapis w zależności od wyników sportowych Espanyolu. Jeśli klub z Barcelony wróci do La Ligi, to Duńczyk będzie mógł odejść za darmo. Jeżeli Papużki nie awansują, to za napastnika trzeba będzie zapłacić 600 tysięcy euro.

Przypomnijmy, że w CV doświadczonego zawodnika znajduje się m.in. FC Barcelona (2020-2022).