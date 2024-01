Anthony Martial nie spieszy się z decyzją o opuszczeniu Manchesteru United. Zimą Francuz pozostanie na Old Trafford i będzie walczył o względy Erika ten Haga.

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Anthony Martial

Manchester United nie wiąże przyszłości z Anthonym Martialem

Francuski snajper po sezonie może być wolnym zawodnikiem, kiedy to wygaśnie jego umowa

Nie ma on w planach opuszczania Old Trafford tej zimy

Martial daje sobie czas

Manchester United jest zdeterminowany, aby pożegnać zawodników, którzy pobierają godziwe wynagrodzenie, a ich przydatność w drużynie jest niewielka. W tej grupie znajduje się Anthony Martial, który nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem Erika ten Haga. Po sezonie wygasa kontrakt Francuza, który zapewne nie zostanie przedłużony. Takie prawo mają Czerwone Diabły, natomiast media są jednogłośne – nie zamierzają z niego skorzystać.

Pierwotnie Martial miał opuścić Old Trafford już zimą. Interesowały się nim ekipy z Arabii Saudyjskiej i Turcji, lecz ten nie wykazywał szczególnej determinacji do zmiany otoczenia. Francuski napastnik nie zamierza się poddawać i pozostanie w klubie do końca sezonu, jednocześnie walcząc o uznanie menedżera. W głowie Martiala jeszcze tli się nadzieja, że zapracuje na zaufanie sztabu szkoleniowego, a Manchester United przedłuży z nim umowę.

W tym sezonie Martial wystąpił łącznie w 19 meczach, choć przeliczając to na minuty – jest tego niewiele. W swoim dorobku ma dwa trafienia oraz dwie asysty.

Zobacz również: Arsenal włączy się do walki o cel transferowy Barcelony? Arteta jest jego wielkim fanem