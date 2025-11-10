Mario Gotze blisko nowego kontraktu. Mistrz świata ustala warunki

Mario Gotze ustalił szczegóły rozmów z Eintrachtem Frankfurt na temat nowego kontraktu - wynika z informacji "Sky Sport". Obecna umowa mistrza świata w klubie z Bundesligi wygasa po zakończeniu tego sezonu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mario Gotze

Eintracht Frankfurt chce zatrzymać Mario Gotzego

Mario Gotze na początku lipca 2022 roku dołączył do Eintrachtu Frankfurt z PSV Eindhoven za trzy miliony euro. 33-letni pomocnik w przeszłości brylował w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium, a teraz odgrywa istotną rolę w 1. Bundeslidze w zespole Die Adler.

W obecnym sezonie mistrz świata ma okazję rywalizować również w Lidze Mistrzów. Dotychczas we wszystkich rozgrywkach rozegrał 11 meczów, notując dwie asysty. Jego kontrakt w klubie jednokrotnego mistrza kraju obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Nie jest tajemnicą, że przyszłość ofensywnego pomocnika w Eintrachcie staje się jednym z najciekawszych tematów za naszą zachodnią granicą. Dyrektor sportowy klubu, Markus Krösche, w rozmowie z z „Sky Sports” ujawnił, że obie strony ustaliły termin spokojnych rozmów na temat dalszej współpracy.

Niemieccy dziennikarze jasno wskazali, że do pierwszej poważnej wymiany zdań doszło już na początku września. Wtedy też podjęto wspólną decyzję, aby najpierw skupić się na pierwszej części sezonu, a dopiero w przerwie zimowej usiąść do stołu i porozmawiać o przyszłości zawodnika.

Choć oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, Eintracht nie ukrywa, że chciałby zatrzymać 66-krotnego reprezentanta Niemiec i liczy na podpisanie nowego kontraktu w najbliższych miesiącach.