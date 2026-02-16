Barcelona wskazała następcę Lewandowskiego. Musi zapłacić fortunę

Marcus Thuram jest kandydatem na następcę Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Inter Mediolan oczekuje za niego ponad 80 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Marcus Thuram na radarze Barcelony

FC Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku. Według hiszpańskich mediów coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz rozstania obu stron po zakończeniu obecnego sezonu. Duma Katalonii przygotowuje się na taką ewentualność, uważnie analizując rynek transferowy w poszukiwaniu potencjalnego następcy kapitana reprezentacji Polski. Władze hiszpańskiego klubu już teraz sondują dostępne opcje.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do zastąpienia Lewandowskiego na Camp Nou jest Marcus Thuram. Sztab szkoleniowy Barcelony, z Hansim Flickiem na czele, wysoko ocenia profil francuskiego napastnika.

28-letni snajper imponuje siłą fizyczną, dynamiką oraz skutecznością. Ewentualny transfer nie byłby jednak łatwy do zrealizowania, ponieważ Inter Mediolan oczekuje bardzo wysokiej kwoty. Mianowicie, mediolańczycy wyceniają 31-krotnego reprezentanta Francji na ponad 80 milionów euro, co stanowi poważne wyzwanie dla budżetu mistrzów La Ligi.

Thuram z powodzeniem występuje w barwach drużyny Nerazzurrich od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Stadio Giuseppe Meazza na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy z Borussią Monchengladbach. W aktualnym sezonie rozegrał 29 spotkań, zdobył 12 bramek i zanotował 5 asyst, będąc jedną z czołowych postaci ekipy ze stolicy Lombardii.