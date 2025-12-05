Marcus Rashford rozchwytywany. Chce go kolejna potęga

10:28, 5. grudnia 2025 11:13, 5. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Marcus Rashford, który przebywa na wypożyczeniu w Barcelonie, ma coraz więcej adoratorów. Jak donosi brytyjski serwis CaughtOffside.com, zainteresowany pozyskaniem 28-letniego skrzydłowego jest m.in. Tottenham Hotspur.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Tottenham Hotspur wziął na celownik Marcusa Rashforda

Marcus Rashford przed rozpoczęciem obecnego sezonu został wypożyczony z Manchesteru United do Barcelony. Klub z Katalonii zagwarantował sobie opcję wykupu 28-letniego skrzydłowego, lecz nie ma pewności, czy będzie w stanie z niej skorzystać. Anglik prezentuje się bardzo dobrze – zdobył 6 bramek i zanotował 9 asyst – jednak lider La Ligi może nie mieć środków na transfer rzędu 30-35 milionów euro. To stawia przyszłość ofensywnego zawodnika pod dużym znakiem zapytania.

Tę niepewną sytuację Rashforda bacznie obserwują inne kluby ze Starego Kontynentu. W ostatnich tygodniach w kontekście etatowego reprezentanta Anglii pojawiały się takie marki jak Paris Saint-Germain, Chelsea czy Arsenal.

Jak podaje w piątek brytyjski portal „CaughtOffside.com”, chęć sprowadzenia lewoskrzydłowego wyraża również Tottenham Hotspur. Trener zespołu Kogutów – Thomas Frank – widziałby doświadczonego napastnika w swoim systemie gry, licząc na jego szybkość oraz wszechstronność w formacji ofensywnej.

POLECAMY TAKŻE

Luis Enrique
PSG może osłabić Barcelonę. To życzenie Luisa Enrique
Thomas Frank
Tottenham Hotspur rozważa transfer obrońcy. Klub przygotowuje ofertę
Robert Lewandowski
Laporta przemówił ws. przyszłości Lewandowskiego. Jest jeszcze szansa

68-krotny reprezentant Anglii jest wychowankiem akademii Manchesteru United. W przeszłości nie zdobył jednak pełnego zaufania Rubena Amorima, a przed przejściem do Barcelony próbował odbudować formę na wypożyczeniu w Aston Villi. Czas pokaże, czy zostanie wykupiony przez kataloński klub, czy wróci na Wyspy Brytyjskie, gdzie chętnych na jego usługi nie brakuje. Wartość rynkowa gwiazdora wynosi około 40 milionów euro.