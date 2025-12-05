Marcus Rashford rozchwytywany. Chce go kolejna potęga

Marcus Rashford, który przebywa na wypożyczeniu w Barcelonie, ma coraz więcej adoratorów. Jak donosi brytyjski serwis CaughtOffside.com, zainteresowany pozyskaniem 28-letniego skrzydłowego jest m.in. Tottenham Hotspur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Tottenham Hotspur wziął na celownik Marcusa Rashforda

Marcus Rashford przed rozpoczęciem obecnego sezonu został wypożyczony z Manchesteru United do Barcelony. Klub z Katalonii zagwarantował sobie opcję wykupu 28-letniego skrzydłowego, lecz nie ma pewności, czy będzie w stanie z niej skorzystać. Anglik prezentuje się bardzo dobrze – zdobył 6 bramek i zanotował 9 asyst – jednak lider La Ligi może nie mieć środków na transfer rzędu 30-35 milionów euro. To stawia przyszłość ofensywnego zawodnika pod dużym znakiem zapytania.

Tę niepewną sytuację Rashforda bacznie obserwują inne kluby ze Starego Kontynentu. W ostatnich tygodniach w kontekście etatowego reprezentanta Anglii pojawiały się takie marki jak Paris Saint-Germain, Chelsea czy Arsenal.

Jak podaje w piątek brytyjski portal „CaughtOffside.com”, chęć sprowadzenia lewoskrzydłowego wyraża również Tottenham Hotspur. Trener zespołu Kogutów – Thomas Frank – widziałby doświadczonego napastnika w swoim systemie gry, licząc na jego szybkość oraz wszechstronność w formacji ofensywnej.

68-krotny reprezentant Anglii jest wychowankiem akademii Manchesteru United. W przeszłości nie zdobył jednak pełnego zaufania Rubena Amorima, a przed przejściem do Barcelony próbował odbudować formę na wypożyczeniu w Aston Villi. Czas pokaże, czy zostanie wykupiony przez kataloński klub, czy wróci na Wyspy Brytyjskie, gdzie chętnych na jego usługi nie brakuje. Wartość rynkowa gwiazdora wynosi około 40 milionów euro.