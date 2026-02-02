Atletico Madryt szaleje na rynku. Finalizuje kolejną transakcję

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Marcos Leonardo przejdzie do Atletico Madryt

Atletico Madryt jest bardzo aktywne w ostatnich godzinach zimowego okienka transferowego. Wczoraj w mediach pojawiły się informacje, że nowymi zawodnikami ekipy Los Rojiblancos zostaną Ademola Lookman (28-letni nigeryjski skrzydłowy) oraz Obed Vargas (20-letni meksykański pomocnik).

Działacze klubu ze stolicy Hiszpanii chcą wzmocnić kilka pozycji, aby z powodzeniem rywalizować o najwyższe cele w drugiej części sezonu. Diego Simeone naciska na zwiększenie jakości w składzie, bo celem zespołu pozostaje walka o mistrzostwo La Ligi, wygranie Pucharu Króla oraz triumf w Lidze Mistrzów.

Jak się okazuje, to nie koniec zimowych zakupów w wykonaniu Atletico. Według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Matteo Moretto, na Estadio Metropolitano trafi również Marcos Leonardo.

22-letni napastnik uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z madryckim gigantem. Al-Hilal zgodziło się wypożyczyć Brazylijczyka do Atletico, a w umowie znalazła się opcja wykupu za około 40 milionów euro. Hiszpanie liczą, że młody snajper szybko dopasuje się stylu gry preferowanego przez Simeone.

Tym samym Leonardo wraca do Europy, gdzie od stycznia do września 2024 roku występował w Benfice Lizbona. Następnie przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. W barwach Al-Hilal rozegrał łącznie 67 meczów, zdobył 43 bramki i zanotował pięć asyst. Niewykluczone, że madrytczycy zdecydują się na jego wykup po zakończeniu wypożyczeniu, zwłaszcza że latem stołeczny klub może opuścić Julian Alvarez lub Alexander Sorloth.