Marcel Zapytowski opuszcza Koronę Kielce. Kolejny egzotyczny wyjazd polskiego bramkarza [NASZ NEWS]

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Marcel Zapytowski

Pożegnał się już z Koroną

Marcel Zapytowski to wychowanek Wisły Płock, który potem grał w Resovii Rzeszów, Koronie Kielce i maltańskim klubie Birkirkara FC. Po pierwszym zagranicznym pobycie wrócił do Kielc, ale ten pobyt właśnie dobiega końca. 24-letni golkiper nie zagrał ani razu w pierwszym zespole Korony, wystąpił jedynie sześć razy w drugim zespole tego klubu.



Pod tym względem lepszy był pierwszy jego pobyt w kieleckim klubie, bo wtedy Zapytowski zagrał 14 spotkań w Ekstraklasie. Co do Malty, to w tamtejszej lidze zaliczył 25 spotkań. Teraz, jak wynika z informacji goal.pl czas na kolejną zagraniczną przygodę. Tym razem Zapytowski wyruszy na… Islandię. Z naszych informacji wynika, że podpisze umowę z beniaminkiem tamtejszej ekstraklasy. Trop prowadzi do klubu ÍB Vestmannaeyja.