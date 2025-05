FC Barcelona szuka na rynku nowego prawego obrońcy. Jednym z kandydatów do wzmocnienia ekipy Dumy Katalonii jest wahadłowy Almerii, Marc Pubill - czytamy na hiszpańskiej stronie Fichajes.net. 21-letni defensor obecnie występuje w drugiej lidze.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marc Pubill

Marc Pubill przykuł uwagę Barcelony

Trzeba przyznać, że pozycja prawego obrońcy w Barcelonie jest bardzo słabo obsadzona. W tym sektorze boiska trener drużyny Dumy Katalonii – Hansi Flick – dysponuje jedynie Julesem Kounde oraz Hectorem Fortem. Pierwszy z wymienionych zawodników nawet nie jest nominalnym bocznym defensorem, ponieważ lepiej czuje się w środku obrony. Wszystko wskazuje na to, że obecny lider La Ligi wzmocni swoją prawą flankę, kiedy tylko otworzy się letnie okienko transferowe.

Jak dowiedział się hiszpański serwis „Fichajes.net”, na liście życzeń Barcelony znajduje się między innymi Marc Pubill, który na co dzień występuje w drugiej lidze hiszpańskiej. 21-letni Hiszpan najprawdopodobniej powalczy z Almerią o awans na najwyższy poziom rozgrywkowy, biorąc udział w barażach. Skauci Dumy Katalonii podobno niezwykle doceniają profil tego zawodnika i uważają, że pasuje on do projektu zarządzanego przez wspomnianego wyżej Hansiego Flicka.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii z powodzeniem występuje w barwach Almerii od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio de los Juegos Mediterraneos za 5 milionów euro z Levante. Mierzący 190 centymetrów prawy obrońca w koszulce andaluzyjskiej ekipy rozegrał łącznie 59 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 8 asyst. Kontrakt bocznego defensora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi 4 miliony euro.