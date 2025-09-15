Angielskie zespoły interesują się wielkim talentem Barcelony

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc Bernal

Marc Bernal kuszony przez kluby Premier League

FC Barcelona od lat słynie z doskonałego szkolenia młodych piłkarzy, a jej akademia – La Masia – wypuściła na świat takie talenty jak Lamine Yamal, Pau Cubarsi czy Fermin Lopez. Do tego grona zalicza się także Marc Bernal, który niedawno powrócił do gry po poważnej kontuzji kolana. Zaledwie 18-letni pomocnik uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących zawodników swojego pokolenia. Świetna postawa młodzieńca już teraz przyciąga uwagę skautów z największych europejskich lig. Co ciekawe, Marc Bernal wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym – szczególnie ze strony klubów Premier League.

Jak podaje katalońska gazeta „Mundo Deportivo”, w trakcie ostatniego okna transferowego kontakt w sprawie Bernala nawiązały takie kluby jak Chelsea, Everton czy Brighton & Hove Albion. Angielskie zespoły chciały poznać warunki ewentualnego transferu, widząc w nim perspektywicznego zawodnika mogącego wzmocnić ich drugą linię. Ostatecznie do żadnych negocjacji nie doszło, jednak temat tej transakcji może powrócić już w kolejnych okienkach. FC Barcelona zdaje sobie sprawę, że jej wychowanek przyciąga coraz większe zainteresowanie, dlatego włodarze zapewne zrobią wiele, by zatrzymać go na Camp Nou.

Marc Bernal to wychowanek słynnej La Masii, uznawany za jeden z największych talentów swojego rocznika. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii przed startem sezonu 2024/2025 został oficjalnie włączony do pierwszej drużyny Barcelony, lecz z powodu urazu zdążył wystąpić jedynie w czterech meczach. Teraz, po powrocie do zdrowia, ma szansę zwiększyć swój dorobek i krok po kroku umacniać pozycję w zespole Blaugrany. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2026 roku, choć zawiera opcję przedłużenia o kolejne kampanie. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika jest szacowana na 5 milionów euro.