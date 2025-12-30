Ter Stegen o krok od nowego zespołu. Wymowne słowa trenera

Marc-Andre ter Stegen jest coraz bliżej wypożyczenia z Barcelony do Girony. Potencjalny transfer niemieckiego bramkarza skomentował Michel. - Każdy klub chciałby mieć u siebie takiego golkipera - powiedział szkoleniowiec ekipy Biało-Czerwonych, cytowany w mediach społecznościowych przez Gerarda Romero.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Girona pozyska Ter Stegena? Michel dał zielone światło

Marc-Andre ter Stegen stoi przed koniecznością podjęcia bardzo ważnej decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Jeśli chce być podstawowym bramkarzem reprezentacji Niemiec na przyszłorocznych mistrzostwach świata, to po prostu musi opuścić Barcelonę.

33-letni golkiper w zespole Blaugrany nie może bowiem liczyć na regularne występy, ponieważ niezmiennie pierwszym wyborem Hansiego Flicka jest Joan Garcia. Brak minut na boisku może przekreślić jego szanse na grę w turnieju rangi mundialu.

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o możliwym wypożyczeniu Ter Stegena do pobliskiej Girony. Taki kierunek ma wiele zalet i byłby ciekawym wyborem – Niemiec występowałby w wyjściowej jedenastce, pozostałby w Katalonii, a dodatkowo większość jego niezwykle wysokiego wynagrodzenia nadal pokrywałaby FC Barcelona.

Do tych doniesień odniósł się nawet trener Girony, czyli Michel, który ma nadzieję, że 33-latek wyląduje na Estadi Montilivi. – Ter Stegen to świetny fachowiec. Każdy klub chciałby mieć u siebie takiego bramkarza. Oczywiście widziałbym go w mojej drużynie – przyznał szkoleniowiec ekipy Biało-Czerwonych, cytowany przez dziennikarza Gerarda Romero.

44-krotny reprezentant Niemiec jest wychowankiem Borussii Monchengladbach, z której w 2014 roku trafił do Barcelony. W barwach katalońskiego giganta rozegrał 423 spotkania, wpuścił 416 bramek i zachował 176 czystych kont. Z zespołem Blaugrany zdobył sześć mistrzostw Hiszpanii, sześć Pucharów Króla oraz jedną Ligę Mistrzów. Według fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około siedmiu milionów euro.