Barcelona poluje na reprezentanta Włoch. Flick docenia tego zawodnika

4. marca 2026
FC Barcelona planuje sprowadzić doświadczonego pomocnika. Na celownik katalońskiego klubu trafił Manuel Locatelli z Juventusu - ujawnił Ekrem Konur.

Manuel Locatelli łączony z Barceloną

FC Barcelona może zwiększyć rywalizację w środku pola podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Szkoleniowiec zespołu Blaugrany – Hansi Flick – podobno chciałby dołożyć do swojej ekipy doświadczonego pomocnika. Z wymienionego powodu władze katalońskiego klubu uważnie monitorują rynek transferowy, szukając zawodnika, który wzmocni trzon drużyny oraz doda jakości zarówno w defensywie, jak i rozegraniu piłki.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jedną z opcji dla Barcelony jest pozyskanie Manuela Locatelliego. Katalończycy bacznie obserwują sytuację 28-letniego Włocha, którego kontrakt z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Defensywny pomocnik z pewnością rozważyłby ofertę od mistrzów La Ligi, co mogłoby oznaczać dla niego premierowy zagraniczny wyjazd w karierze.

Manuel Locatelli przeniósł się do Turynu w 2021 roku z Sassuolo Calcio. Początkowo występował w barwach zespołu Bianconerich na zasadzie wypożyczenia, a dwa lata później został wykupiony za blisko 40 milionów euro. Od tego czasu dla ekipy Starej Damy rozegrał łącznie 219 spotkań, zdobywając 9 bramek i notując 16 asyst. Jego aktualna wartość rynkowa jest szacowana na około 25 milionów euro.