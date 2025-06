Marco Carnesecchi może trafić do Manchesteru United. Według "CaughtOffside" Atalanta rozważy sprzedaż bramkarza za około 50 milionów euro, mimo że wolałaby zatrzymać Włocha u siebie.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United obserwuje Carnesecchiego

Marco Carnesecchi znalazł się na celowniku Manchesteru United. Kilka dni temu o zainteresowaniu Czerwonych Diabłów informował Gianluca Di Marzio. Bramkarz Atalanty wyróżniał się w ostatnim sezonie, co przyciągnęło uwagę ekipy z Old Trafford. Klub z Bergamo nie chce rozstawać się z 24-letnim Włochem, ale wysoka oferta mogłaby skłonić ich do zmiany decyzji.

Manchester United utrzymuje dobre relacje z Atalantą. W ostatnich latach doszło do kilku transakcji między klubami – do Anglii trafili między innymi Amad Diallo i Rasmus Hojlund. Pojawiały się też kontakty w sprawie pomocnika Edersona. Teraz odbyły się już pierwsze rozmowy w sprawie transferu bramkarza.

Carnesecchi może być rozważany jako następca Andre Onany. Kameruńczyk nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, mimo wcześniejszych sukcesów w Interze. Jego przyszłość pozostaje niejasna. Niektóre źródła, w tym „The Guardian”, twierdzą, że bramkarz chciałby zostać, ale niekoniecznie będzie to jego decyzja. Gracz jest silnie łączony z transferem do Monaco.

Manchester United rozważa również inne opcje. Wśród kandydatów do bramki wymieniany jest Emiliano Martinez z Aston Villi. Jednak to Carnesecchi wydaje się realnym i logicznym wyborem, jeśli klub zdecyduje się na zmianę między słupkami. Ma na to wpływ wiek i potencjał Włocha.

Zobacz również: Juventus bliski sprzedaży dwóch piłkarzy. Zarobi 22 mln euro