Marco Carnesecchi znalazł się na szczycie listy życzeń Manchesteru United. Według Gianluki Di Marzio Włoch może zastąpić Andre Onanę, jeśli Kameruńczyk odejdzie do AS Monaco.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Carnesecchi kandydatem numer jeden Manchesteru United

Manchester United poważnie rozważa sprowadzenie nowego bramkarza, a głównym celem Czerwonych Diabłów jest Marco Carnesecchi z Atalanty. Jak donosi Gianluca Di Marzio, Monaco sonduje możliwość transferu Andre Onany, który mógłby wrócić do Ligue 1 już tego lata. W obliczu potencjalnego odejścia byłego bramkarza Interu, United rozpoczęło przygotowania do pozyskania jego następcy.

Carnesecchi zaimponował w minionym sezonie Serie A, występując w barwach Atalanty 34 razy i stając się numerem jeden w drugiej części sezonu 2024/25. Sezon wcześniej rozwijał się na wypożyczeniu w Cremonese, a jego postępy zostały docenione – znalazł się wśród trzech najlepszych bramkarzy ligi, tuż za Michele Di Gregorio i Wojciechem Szczęsnym.

Choć jeszcze nie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Włoch, regularnie znajduje się w kadrze od ponad roku, a wcześniej był podporą drużyny U21, w której rozegrał 21 spotkań. Jego młody wiek i ogromny potencjał czynią go idealnym kandydatem do długoterminowego projektu na Old Trafford.

United miało już kontakt z agentem bramkarza, choć nie podjęto jeszcze rozmów z samą Atalantą. Klub z Bergamo nie zamierza jednak oddawać zawodnika za wszelką cenę – potrzebna będzie bardzo wysoka oferta, by przekonać działaczy La Dei. Czerwone Diabły mają jednak dobre relacje z Atalantą – w przeszłości pozyskał stamtąd Amada Diallo i Rasmusa Hojlunda za łączną kwotę blisko 130 milionów euro.

Zobacz również: Juventus zdecydował ws. przyszłości Conceicao. Koniec spekulacji