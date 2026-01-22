Man United zmienił zdanie. Zwrot akcji w sprawie Bruno

Manchester United zmienił zdanie w sprawie przyszłości Bruno Fernandesa. Jak podaje ESPN klub chce zatrzymać go na jeszcze jeden sezon. Piłkarz ma podjąć decyzję przed Mistrzostwami Świata 2026.

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United chce zatrzymać Bruno Fernandesa

Manchester United po kolejnej zmianie trenera na nowo dokonał oceny składu i planów na przyszłość. Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że w klubie nie wiążą przyszłości z Bruno Fernandesem. Portugalczyk latem ubiegłego roku był blisko odejścia. W rozmowie z Canal11 zdradził, że Czerwone Diabły były gotowe, aby sprzedać go do innego zespołu.

Trzeba zaznaczyć, że kontrakt piłkarza obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. Tak więc sprzedaż w nadchodzącym letnim oknie transferowym wydawała się jedynym rozwiązaniem. Wygląda jednak na to, że w sprawie przyszłości 31-latka nastąpił zwrot akcji.

ESPN poinformował, że Manchester United chce zatrzymać Bruno Fernandesa. W planach jest spotkaniu z piłkarzem, podczas którego mają mu przekazać zamiar zatrzymania go na Old Trafford na jeszcze jeden sezon. Decyzja ma należeć do zawodnika, ale klub chce uzyskać odpowiedź najpóźniej przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata 2026.

Potencjalne kierunki na przyszłość dla ofensywnego pomocnika to przede wszystkim Arabia Saudyjska. Nieraz tamtejsze kluby dawały znaki, że są w stanie zapłacić duże pieniądze, aby Fernandes podpisał z nimi kontrakt.

Bruno Fernandes trafił do Manchesteru United w styczniu 2020 roku ze Sportingu CP. Łącznie w barwach Czerwonych Diabłów rozegrał 311 spotkań, zdobywając w nich 103 gole i notując 96 asyst. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Anglii i Carabao Cup.