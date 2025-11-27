Zirkzee coraz bliżej transferu! Oferta na stole Man Utd

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

AS Roma zbliża się do transferu Joshuy Zirkzee

Manchester United w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym zdecydował się na pozyskanie Joshuy Zirkzee. Koszt transferu napastnika z Bologni wyniósł ponad 40 milionów euro. Holender miał doskonałe wejście na Old Trafford, ale czar szybko prysł i później było tylko gorzej. Dziś 24-latek nie znajduje się w planach Rubena Amorima i wkrótce może opuścić Czerwone Diabły.

Joshua Zirkzee najlepsze lata kariery spędził w Italii i wkrótce może wrócić na Półwysep Apeniński. Od dłuższego czasu mówi się, że napastnik Manchesteru United znajduje się w kręgu zainteresowań AS Romy. Jak się okazuje, wkrótce może dojść do tej przeprowadzki. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” informuje, że reprezentant Holandii jest bardzo blisko drużyny prowadzonej przez Gian Piero Gasperiniego.

Sam Joshua Zirkzee ma być gotowy na przejście do AS Romy. Holenderski snajper ponoć bardzo chce współpracować z Gian Piero Gasperinim. To właśnie postać trenera Giallorossich przybliża strony do transferu. Czas pokaże, jak finalnie się rozstrzygnie przyszłość klubowa byłego piłkarza Bayernu Monachium.

Joshua Zirkzee dotychczas rozegrał 55 spotkań w koszulce Manchesteru United. Statystyki Holendra nie są godne pochwały. Udało mu się strzelić tylko siedem goli, a także zaliczył jedynie trzy asysty.