Manchester United ma na celowniku Juliana Ryersona. Po sezonie Czerwone Diabłu będą mogły sięgnąć po defensora. Borussia Dortmund rozważa bowiem rozstanie z Norwegiem - donosi "Bild".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Julian Ryerson może wzmocnić Manchester United

Manchester United już przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Czerwone Diabły mają świadomość, że w przypadku utrzymania formy, będą w przyszłym sezonie rywalizowali w Lidze Mistrzów. Kadra angielskiego zespołu nie jest szeroka, więc władze klubu myślą o przeprowadzeniu wielu wzmocnień. Jeden z ich tropów prowadzi do Bundesligi.

Od pewnego czasu wiemy, że Manchester United interesuje się Julianem Ryersonem z Borussii Dortmund. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości klubowej Norwega przekazuje dziennik „Bild”. Otóż defensor faktycznie latem może wylądować na Old Trafford. Niemiecki klub rozważa bowiem rozstanie ze swoim gwiazdorem.

Julian Ryerson wcale nie musi być tak drogą opcją dla Manchester United. Reprezentant Norwegii został wyceniony przez Borussię Dortmund na 30 milionów euro. Taka kwota, mimo ostatnich problemów finansowych Czerwonych Diabłów, nie powinna stanowić im problem. Czas pokaże, czy rewelacja obecnego sezonu Bundesligi finalnie wyląduje na boiskach Premier League.

W trwającej kampanii Julian Ryerson rozegrał 34 spotkania w koszulce Borussii Dortmund. Norweg nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić wybitną liczbą ostatnich podań. Defensor zaliczył bowiem aż 14 asyst.