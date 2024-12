Manchester United i Tottenham rywalizują o brazylijskiego bramkarza Źródło: Football Insider Paweł Wątorski Manchester United oraz Tottenham Hotspur są zainteresowane Johnem Victorem z brazylijskiego klubu Botafogo - ujawnił "Football Insider". Kluby z Premier League chcą ściągnąć bramkarza w styczniu.

Sipa US / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: John Victor i Ruben Amorim