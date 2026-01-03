Manchester United rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, na ich celowniku znalazł 19-letni Rayan. Vasco da Gama oczekuje za Brazylijczyka aż 70 milionów euro - donosi Eduardo Burgos z "Diario As".

Rayan łączony z Manchesterem United

Manchester United kolejny sezon ma problemy na pozycji napastnika. Latem angielski zespół wydał mnóstwo pieniędzy na transfer Benjamina Sesko z RB Lipska. Reprezentant Słowenii nie może zaliczyć pierwsze półrocza na Old Trafford do specjanie udanych. Snajper nie imponuje formą strzelecką, przez co Czerwone Diabły myślą nad pozyskaniem kolejnej dziewiątki.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje Eduardo Burgos z redakcji „Diario AS”. Otóż Czerwone Diabły mają na oku nowego kandydata do wzmocnienia pozycji napastnika. Ich trop prowadzi do Brazylii. Otóż w kręgu zainteresowań zespółu z Old Trafford znalazł się Rayan, który na co dzień reprezentuje barwy Vasco da Gama.

Transfer utalentowanego Brazylijczyka będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Manchester United będzie musiał zapłacić 70 milionów euro. Tyle bowiem wynosi klauzula odstępnego w umowie 19-latka z Vasco da Gamą, które nie ma zamiaru schodzić z ceny. Zimowa przeprowadzka wydaje się mało prawdopodobna, więc Czerwone Diabły zapewne ruszą po młodego napastnika dopiero w letnim okienku.

Rayan dotychczas rozegrał 98 spotkań w seniorskich barwach Vasco da Gamy. Brazylijczyk w tym czasie zdołał zgromadzić na swoim koncie 23 trafienia, a także dwie asysty.