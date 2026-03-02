Manchester United interesuje się Mateusem Fernandesem. Czerwone Diabły mogą wykorzystać niepewną przyszłość West Hamu United w Premier League i sięgnąć po ich gwiazdę - przekazuje "Manchester Evening News".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mateus Fernandes wyląduje w Manchesterze United?

Manchester United w letnim okienku transferowym będzie musiał wzmocnić środek pola. Czerwone Diabły po sezonie pożegnają Casemiro, który już kilka tygodni temu ogłosił odejście. Ostatnia forma Brazylijczyka sprawiła, że poprzeczka zawisła bardzo wysoko. Władze angielskiego klubu będą chciały sprowadzić zawodnika, który poziomem sportowym dorówna doświadczonemu pomocnikowi.

Nie można narzekać na aktywność na rynku Manchesteru United, ponieważ obserwują sporą liczbę środkowych pomocników. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Czerwonych Diabłów przekazuje serwis „Manchester Evening News”. Otóż zespół z Old Trafford może sięgnąć po ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Mateus Fernandes z West Hamu United.

Wspomniane źródło zdradza, że Manchester United może skorzystać z okazji. Przyszłość Młotów w Premier League stoi pod dużym znakiem zapytania. Jeśli dojdzie do spadku, to wielu zawodników zdecyduje się na rozstanie. Takim właśnie piłkarzem jest Mateus Fernandes. Młody Portugalczyk prezentuje bardzo wysoki poziom i jest kluczowym zawodnikiem w układance zespołu z Londynu.

Mateus Fernandes w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce West Hamu United. Portugalczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.