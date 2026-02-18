Liam Delap wzbudza zainteresowanie Manchesteru United
Manchester United znajduje się wreszcie na dobrej ścieżce. Zespół po zatrudnieniu Michaela Carricka spisuje się na miarę oczekiwań. Czerwone Diabły pod wodzą angielskiego szkoleniowca w pięciu spotkaniach odniosły cztery zwycięstwa i zaliczyły jeden remis. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i kibice nie mogą się doczekać kolejnego występu swoich ulubieńców z Old Trafford.
Tymczasem dobiegają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Manchesteru United. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że Czerwone Diabły mogą przeprowadzić głośny ruch wewnątrz Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Liam Delap z Chelsea.
Postać angielskiego snajpera nie jest anonimowa dla Manchesteru United. Klub już rok temu bacznie obserwował jego poczynania. Teraz Czerwone Diabły mogą wykorzystać trudną sytuację napastnika w Chelsea. The Blues rozważają bowiem rozstanie ze swoim zawodnikiem. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się kwestia przyszłości 23-latka.
Liam Delap w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Chelsea. Statystyki angielskiego napastnika nie są godne pochwały. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.