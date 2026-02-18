Manchester United wciąż rozgląda się za wzmocnieniami w ataku. Czerwone Diabły mogą przeprowadzić głośny ruch, ponieważ na ich radarze znalazł się Liam Delap z Chelsea - informuje "CaughtOffside".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Liam Delap wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United znajduje się wreszcie na dobrej ścieżce. Zespół po zatrudnieniu Michaela Carricka spisuje się na miarę oczekiwań. Czerwone Diabły pod wodzą angielskiego szkoleniowca w pięciu spotkaniach odniosły cztery zwycięstwa i zaliczyły jeden remis. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i kibice nie mogą się doczekać kolejnego występu swoich ulubieńców z Old Trafford.

Tymczasem dobiegają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Manchesteru United. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że Czerwone Diabły mogą przeprowadzić głośny ruch wewnątrz Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Liam Delap z Chelsea.

Postać angielskiego snajpera nie jest anonimowa dla Manchesteru United. Klub już rok temu bacznie obserwował jego poczynania. Teraz Czerwone Diabły mogą wykorzystać trudną sytuację napastnika w Chelsea. The Blues rozważają bowiem rozstanie ze swoim zawodnikiem. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się kwestia przyszłości 23-latka.

Liam Delap w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Chelsea. Statystyki angielskiego napastnika nie są godne pochwały. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.