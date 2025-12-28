Manchester United wkrótce może pożegnać Joshuę Zirkzee. Czerwone Diabły wytypowały już następcę Holendra. Na ich radarze znalazł się Lassine Sinayoko z Auxerre - przekazuje "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Lassine Sinayoko zastąpi Joshuę Zirkzee w Manchesterze United?

Manchester United zaliczył udany występ w Boxing Day. Osłabienie podopieczni Rubena Amorima okazali się lepsi od Newcastle United. Rywalizacja zakończyła się triumfem 1:0, a bohaterem meczu został Patrick Dorgu, autor zwycięskiego trafienia. Władze z Old Trafford tymczasem przygotowują się już do nadchodzącego zimowego okienka transferowego.

W Manchesterze United poważnie zastanawiają się nad przyszłością Joshuy Zirkzee. Holender ma możliwość dołączenia do AS Romy, ale wszystko jest w rękach jego obecnego pracodawcy. Jak się okazuje, napastnik może wrócić do Serie A. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że Czerwone Diabły wytypowały już możliwego następcę 24-latka. Wybór padł na Lassine Sinayoko, który obecnie reprezentuje barwy Auxerre.

Wspomniane źródło jednak nie zdradza, na jakiej zasadzie trafiłby Malijczyk do Manchesteru United. Kontrakt napastnika z Auxerre wygasa 30 czerwca 2026 roku. Czerwone Diabły zatem zastanawiają się, czy pozyskać 26-latka już w styczniu za gotówkę, czy dopiero latem, kiedy będzie wolnym agentem. Czas pokaże, czy zawodnik francuskiego zespołu zawita na Old Trafford.

Lassine Sinayoko w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w barwach Auxerre. Reprezentant Mali może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.