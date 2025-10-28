Manchester United zamierza wkrótce pozyskać nowego napastnika. Celem Czerwonych Diabłów jest niezwykły talent porównywany do Zlatana Ibrahimovicia. A jest nim Kevin Filling z AIK - donosi Florian Plettenberg.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Kevin Filling wyląduje w Manchesterze United?

Manchester United notuje znakomitą serię zwycięstw. Podopieczni Rubena Amorima wygrali ostatnie swoje trzy spotkania, zbliżając się tym samym na sześć punktów do Arsenalu, który zasiada na fotelu lidera Premier League. Władze z Old Trafford obecnie myślą nad transferami. Przede wszystkim nowego napastnika. Lada moment drużynę ma opuścić Joshua Zirkzee.

Jak się okazuje, Manchester United wytypował już odpowiedniego kandydata do przyjścia. Z informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Kevin Filling. Utalentowany 16-latek, który na co dzień reprezentuje barwy szwedzkiego AIK.

Kevin Filling od pewnego czasu znajduje się na ustach nie tylko szwedzkich kibiców. 16-latek znakomicie już prezentuje się na tle seniorów. Napastnik przez swoje dobre warunki fizycznie i styl gry jest porównywany do Zlatana Ibrahimovicia. Czas pokaże, czy Manchester United skusi się na sprowadzenie tego zawodnika.

Dotychczas Kevin Filling rozegrał siedem spotkań w seniorskich barwach AIK. Szwedzki napastnik ma na koncie już dwa trafienia. Obie zdobyte bramki miały miejsce w rozgrywkach ligowych.